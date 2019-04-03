日職》冷到凍未條 ！ 大王與隊友外野取暖畫面超逗趣

北海道日本火腿鬥士三位外野手王柏融（左起）、西川遙輝與大田泰示聚在一起取暖，舉行外野好冷會議。（特派記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天起做客仙台與樂天金鷲進行3連戰，當地天氣相當寒冷，「台灣大王」王柏融全身上下包緊緊，更在「外野會議」時與其他兩名外野手靠在一起取暖，畫面相當有趣。

王柏融系列賽首戰擔任指定打擊，不用守備，而今天鎮守左外野，由於仙台天氣只有5度，相當寒冷，昨天更一度下起雪來，比賽一度中斷，大王上場守備也包得密不透風，僅露出戴上太陽眼鏡的眼睛部分。

請繼續往下閱讀...

電視台也在8局下捕捉到一幕有趣的畫面，就在等待電視輔助判決時，王柏融與中外野手西川遙輝、右外野手大田泰示，3個人靠在一起取暖，順便開個「外野會議」。

王柏融此役4打數敲1安打，打擊率為0.238，雖然連續4場敲安，但3次得點圈有人時都沒有建功，還敲出雙殺打。

（取自太平洋聯盟TV推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/