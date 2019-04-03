春甲》二刀流王牌完封勝又雙響 東邦在平成元年和最後都奪冠

東邦高校包辦平成元年和最後一年的春季甲子園冠軍。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕日本愛知縣東邦高校曾在平成元年奪過春甲冠軍，睽違30年後再度挺進決賽，王牌投手兼主將石川昂彌展現「二刀流」身手，單場雙響砲還投出完投完封勝，終場以6：0完封千葉縣習志野高校奪冠，該校也包辦平成第1年和最後一年（31年）的春甲冠軍。

東邦首局就灌進3分，包括3年級王牌投手石川昂彌的2分砲，5局下再度開轟，又是一發2分彈，石川投打俱佳，完投9局僅用了97球，並讓習志野敲出3支零星安打，最後以6：0完封對手，睽違30年後再度於春甲奪冠。

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石川昂彌在冠軍戰單場敲出雙響砲又取得完投完封勝，成為春甲史上第一人。曾奪得平成元年春甲冠軍的東邦高校，順利達成平成最後一年也要奪冠的願望，校史至今共奪下5次春甲冠軍，創下該大會最多奪冠紀錄，在春甲共取得56勝也是史上最多。

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