仙台直擊》3次得點圈沒表現 王柏融：擊球點其實不錯

王柏融表示，4次打擊都按照自己的節奏進攻，沒打安打那3次的擊球點其實都很好。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕王柏融、宋家豪今天同場出賽，但沒進行投打對決；王柏融雖然連續4場擊出安打，得點圈3次打擊卻都沒建樹，火腿8局下被洋砲惠勒轟出逆轉2分彈，以2：3苦吞客場2連敗。

王柏融4局上擊出右外野安打，連續安打場次推進到4場，但1局上、5局上兩次滿壘機會，各打成雙殺打、右外野飛球，8局上兩人在壘打成左外野高飛球，開季得點圈7打數僅有1安。

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宋家豪於6局上登板，中繼1局無失分，因樂天7局上換投，沒能對決王柏融，本季第2次勝投資格，又因洋投赫曼8局上接手1局失2分而飛掉，只拿到中繼成功。

王柏融指出，這4次打擊都按照自己的節奏進攻，沒打安打那3次的擊球點其實都很好，可惜都被對方守下來，沒能為球隊建功；至於沒能對決宋家豪，多少有點可惜，但球季還很長。

王柏融首次在客場守備，2局下演出美技守備，8局下火腿兩度換投，他與西川遙輝、大田泰示3名外野手，站在外野幾乎抱在一起取暖，畫面相當有趣。

王柏融表示，站在外野還是很冷，雖是第1次在客場守備，基本上沒有問題，「8局下隊友叫我過去，我就過去，然後大家就緊緊靠在一起。」

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