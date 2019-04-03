MLB》哈波重返國民主場 無視全場噓聲與費城人球迷互動（影音）

哈波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）在今年以13年3億3000萬美元與費城人簽下合約後首度面對他的老東家國民進行系列戰，而他在回到國民主場後也遭到了國民球迷強烈的噓聲迎接。

而他在賽後談到這些噓聲時表示:「我在費城打球時有45000人在為我歡呼，同時還有正在收看電視的球迷在為我加油打氣，今天右外野的粉絲都很熱情，他們的歡呼聲讓我知道在這裡有很多費城球迷支持我。」

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哈波今天5支3，一發全壘打和3分打點的表現，國民最終也以8比2輸球。

（哈波今日與右外野費城球迷的互動）

但這樣的噓聲似乎還會持續好一陣子，因為哈波不但持續打出精彩的表現，同時他最後選擇加入的是同分區的費城人，這樣讓國民隊所屬的國聯東區競爭變得更加激烈。

但哈波選擇轉隊的結果看起來不是哈波的錯，《華盛頓郵報》的記者Barry Svrluga曾經報導指出，國民的最終合約僅12年2億5000萬美元，比起費城差了8000萬美元，同時還有延遲付款的條款，這讓哈波無法接受，最終選擇投向費城的懷抱。

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