MLB》馬查多打球又出骯髒手段？ 這個動作讓敵隊球迷不滿（影音）

2019/04/03 21:01

馬查多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬查多（Manny Machado）又在場上做出危險舉動！今日他在打擊時的界外小飛球時將棒子甩至捕手身旁讓捕手受到干擾，最後遭裁判判出局，而教士總教練格林（Andy Green）為了幫子弟兵護航也同樣被趕出場。

馬查多這次的事件發生在第六局，他在擊出球後讓球棒滾至捕手腳邊開始跑壘，雖然棒子最後沒有碰到捕手墨菲（John Ryan Murphy）的腳，但墨菲最後錯失了這顆界外球，同時主審認為馬查多的行為是干擾守備，並決定把他判出局。

教士總教練格林看到此判決後氣得上場與裁判理論，甚至把他的球帽氣得摔到地上，最終被裁判驅逐出場。


馬查多在過去幾年在場上一直都有許多爭議行為，同時他在今年被球員票選為打球最骯髒的球員，而這一次的行為又讓球迷引起議論，認為他這樣打球很沒品。

 

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