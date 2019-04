MLB》洋基內野拉警報！一壘手「鳥哥」加練三壘（影音）

洋基隊柏德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊「鳥哥」柏德(Greg Bird)今天的比賽並未上場,洋基記者貼出影片發現,他今天在三壘側練習守備,柏德上次守三壘已經是在高中的時候。

《YES》記者Meredith Marakovits在推特上貼出影片顯示,柏德在今天賽前在三壘進行了一些守備練習,柏德透露他以前就曾做過類似的事情,不過今年春天並不常這樣做,但是因為最近洋基隊面臨的傷兵問題,球隊告訴他得做一些訓練,而柏德也表示自己上次守三壘已經是高中的事情。

洋基隊開季遇到傷兵潮來襲,去年美聯新人王第二名的安杜哈爾(Migeul Andujar)因為右肩關節唇輕微撕裂傷進入傷兵名單,目前的三壘位置由新同學拉梅修(DJ LeMahieu)代替。柏德在大聯盟四年只有以1壘手以及指定打擊的身分出賽,本季柏德擊出1發全壘打,打擊率1成82,上壘率3成08,長打率.455。

Greg Bird was out doing some early work at 3B... he told me that he’s done that in the past... but not much this spring. With all the injuries the Yankees told him to take some reps. Bird said he hasn’t played 3B in a game since HS #yankees pic.twitter.com/O3JvbeU3y3