MLB》洋基內野拉警報！一壘手「鳥哥」加練三壘（影音）

2019/04/03 19:02

洋基隊柏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊「鳥哥」柏德（Greg Bird）今天的比賽並未上場，洋基記者貼出影片發現，他今天在三壘側練習守備，柏德上次守三壘已經是在高中的時候。

《YES》記者Meredith Marakovits在推特上貼出影片顯示，柏德在今天賽前在三壘進行了一些守備練習，柏德透露他以前就曾做過類似的事情，不過今年春天並不常這樣做，但是因為最近洋基隊面臨的傷兵問題，球隊告訴他得做一些訓練，而柏德也表示自己上次守三壘已經是高中的事情。

洋基隊開季遇到傷兵潮來襲，去年美聯新人王第二名的安杜哈爾（Migeul Andujar）因為右肩關節唇輕微撕裂傷進入傷兵名單，目前的三壘位置由新同學拉梅修（DJ LeMahieu）代替。柏德在大聯盟四年只有以1壘手以及指定打擊的身分出賽，本季柏德擊出1發全壘打，打擊率1成82，上壘率3成08，長打率.455。

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