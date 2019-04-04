王柏融出戰樂天最終戰 今日賽事預告與轉播

王柏融（資料照，記者陳志曲攝）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

連假第一天就有非常多的賽事轉播，今日有三場NBA的賽事轉播，第一場是林書豪所屬的暴龍對上籃網的比賽，林書豪在本場比賽會有怎麼樣的表現呢?第二場則是西部季後賽前哨戰，由目前暫居第二的金塊對上第七的馬刺，雙方會派出什麼樣的陣容來為季後賽做準備呢?第三場也是西部季後賽前哨戰，由第三的火箭對上第六的快艇，哈登（James Harden）能否再度拿出超人般的表現幫助球隊拿下重要的勝利呢?NBA的球迷們千萬別錯過今天的賽事轉播囉!

MLB則有兩場賽事轉播，第一場為大都會對上馬林魚，大都會方面將派出去年塞揚獎得主德葛隆（Jacob DeGrom）先發對上上一次先發表現不錯的李察斯（Trevor Richards），第二場比賽則是紅雀對上海盜，喜歡大聯盟的朋友別忘了鎖定轉播!

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中華職棒四隊都將出賽，第一場是由獅隊對上中信兄弟的比賽，獅隊將推出洋將奧斯丁先發對上象隊的先發投手蔡齊哲，土洋對決誰能拿下勝利呢? 第二場則是富邦悍將對上Lamigo桃猿的比賽，這場比賽則是本土投手捉對廝殺，由富邦的左投陳仕朋對上桃猿的王溢正，精彩對決請準時收看囉!

日本職棒仍有三場賽事轉播，中午開始就有樂天對上日本火腿的賽事，王柏融已經連續三場比賽敲安，本場比賽能否維持手感，幫助球隊拿下勝利呢?第二場比賽則由陳冠宇效力的羅德對上廖任磊效力的西武，雙方都有機會上場中繼，第三場則是阪神對巨人的最終戰，我國好手陽岱鋼有望以先發右外野手上場，球迷們別忘了為我國好手加油打氣！

NBA

07:30 暴龍@籃網 愛爾達體育1台、緯來體育

10:00 馬刺@金塊 緯來體育 （D-Live）

10:00 火箭@快艇 愛爾達體育1台

MLB

06:00 大都會@馬林魚 民視無線台

07:00 紅雀@海盜 Fox體育台

中華職棒

17:05 統一@兄弟 緯來體育台、愛爾達體育二台、Yahoo TV

17:05 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1、Yahoo TV

NPB

12:00 火腿@樂天 Fox體育二台、Fox體育三台

17:00 羅德@西武 Fox體育二台、Fox體育三台

17:00 阪神@巨人 緯來育樂台、愛爾達體育台

SBL

19:00 達欣@金酒 WinTv綜合台、麥卡貝網路頻道

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