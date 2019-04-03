日職》陽岱鋼替補敲安 巨人再勝阪神奪4連勝

陽岱鋼替補敲安。（資料照，取自巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今在主場續戰宿敵阪神虎，丸佳浩、岡本和真背靠背開轟，再加上梅賽德斯（Cristopher Mercedes）8局失3分的優質好投，巨人終場以6：4擊敗阪神，近期拉出一波4連勝，梅賽德斯也收下本季首勝。台灣好手陽岱鋼替補上陣，2打數1安打，打擊率升至2成78。

巨人洋投梅賽德斯前兩局雖然都被對手擊出安打，但都能化險為夷，3局獲得隊友火力支援，丸佳浩敲出3分砲，連兩場開轟，下一棒岡本和真背靠背開轟，幫助巨人取得4：0領先。

請繼續往下閱讀...

梅賽德斯在4局上遭遇亂流，隊友先是出現守備失誤，下一棒的糸井嘉男敲出右外野安打，攻占一三壘，但他及時回穩，連續讓兩名打者都擊出右外野飛球出局，力保不失分。

梅賽德斯也越投越穩，連續投出3局三上三下，但8局上再出狀況，單局被敲4支安打失3分，梅賽德斯此役先發8局被敲出8支安打失3分，另有7次三振。

阪神9局上企圖力挽狂瀾，巨人推出終結者庫克（Ryan Cook）關門，41歲老將福留孝介一上來就擊出左外野二壘安打，代打的上本博紀獲得保送，所幸庫克讓下一棒糸原健斗擊出雙殺打，最後三振了代打的中谷將大，巨人終場就以6：3贏球，收下4連勝。

丸佳浩手感逐漸回溫，單場繳出3安猛打賞，包括1轟、3打點，打擊率從賽前的2成31飆漲至3成75。陽岱鋼此役2打數1安打，打擊率升至2成78。

梅賽德斯8局好投收下本季首勝。（取自巨人推特）

丸佳浩。（取自巨人推特）

岡本和真。（取自巨人推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/