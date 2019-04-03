大馬公開賽》鏖戰三局不敵超級丹 周天成連兩站一輪止步

周天成不敵林丹，首輪就遭到淘汰。（資料照，記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇一哥周天成今天在超級750系列馬來西亞公開賽男單首輪，遭遇昔日中國球王林丹，天哥先盛後衰，苦戰63分鐘，以21：13、19：21、19：21，些微之差不敵這位前球王，可惜的是天哥繼全英公開賽後，再度於首輪止步。

先前苦吞對戰三連敗，周天成此役前生涯7度交手林丹，僅在2015年台北羽球公開賽四強戰贏過對方，上一次碰頭是去年日本公開賽，天哥先盛後衰，三局不敵對手。

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35歲林丹過去一年狀態不是很穩定，世界排名滑落至第16，周天成成績相對穩定，世界排名維持在個人最佳的第三。天哥今天首局祭出嚴密防守，不讓林丹輕易得分，同時林丹個人失誤較多，天哥首局以 21：13拿下。

次局林丹較早進入狀態，周天成處於3：7落後，連下7分扭轉局勢，第一次技術暫停後，天哥來到19：12絕佳優勢，被沙場老將林丹打出一波9：0，讓掉次局。

雙方加班進入決勝局，周天成與林丹纏鬥，對方美技連發，天哥首度技術暫停前居9：11小幅落後，林丹幾次壓線球，兩人陷入拉鋸，天哥一路苦追，追成19平手，但可惜連掉兩分，最後回球未能過網，只能眼睜睜看著林丹興奮地慶祝，宛如拿到冠軍一般的欣喜若狂。

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