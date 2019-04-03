大馬公開賽》國中同學同天落馬 李洋／王齊麟、王子維首輪打包

王子維。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台將今天在超級750系列大馬公開賽陸續落馬，男雙李洋／王齊麟強碰世界第一印尼吉德翁／蘇卡穆約、王子維遭遇前球王安賽龍，國中同學三人今天先後於首輪止步。

李洋／王齊麟上週日於印度賽封王，頒完獎後，立刻趕完機場，馬不停蹄前往馬來西亞，昨天李洋混雙首輪遭淘汰，今天兩人在男雙出擊，李洋／王齊麟搭檔以來首度碰到世界第一的吉德翁／蘇卡穆約，首局不習慣對方球風、節奏，首次技術暫停前麟洋配只拿下3分，很快13：21丟掉首局。

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次局李／王曾以6：5領先，但世界第一組合馬上作出回應，雙方前三拍節奏偏快，印尼組合要回領先，隨後李／王以再見發球失誤，12：21輸球，首輪止步。

王子維則面對丹麥前球王安賽龍，這次兩人第二度碰頭，王子維首局以14：21居落後，次局一度出現生機，來到18：15領先，但安賽龍化解王子維局點機會，連下2分關門，王子維14：21、20：22不敵對手。

李洋／王齊麟。（資料照，記者卓佳萍攝）

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