SBL》黃聰翰飆生涯新高26分無用 璞園延長賽險勝台啤

璞園確定以第三名晉級季後賽。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽第2的台啤今天與老三璞園交手，台啤黃聰翰投進8顆三分彈，攻下生涯新高的26分，無奈仍無法幫助球隊贏球，兩隊激戰至延長賽，璞園靠著簡偉儒連拿4分，率隊打出一波6：0攻勢，璞園終場以91：87贏球，收下3連勝，也確定以例行賽第三名晉級季後賽。

黃聰翰首節飆進3顆三分彈，幫助台啤取得27：22的領先，不過台啤次節找不回外線準星，11投僅2中，讓對手有機可趁，璞園洋將凱爾半場攻下12分，率隊以43：43打成平手。

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下半場戰況持續膠著，璞園洋將強森和施晉堯聯手飆分，其中強森第三節獨拿10分，而兩隊依舊持續互咬，黃聰翰單節飆進4顆三分彈，全場攻下生涯新高的26分，而璞園洋將強森竟在決勝時刻被吹技術犯規，單場累積兩次，遭到驅逐出場，他此役貢獻全隊最高的20分和7助攻。

黃聰翰攻下生涯新高的26分。（記者林正堃攝）

少了強森的璞園，在最後終場前21秒仍緊咬1分，但施晉堯卻發生關鍵失誤，讓璞園不得不下達犯規戰術，蔣淯安2罰中1，讓璞園出現生機，洋將凱爾單吃塞瑟夫成功，終場前10秒追到81：81平手，蔣淯安最後一擊失手，戰線拉至延長賽。

璞園延長賽靠著簡偉儒連拿4分，簡浩也在關鍵時刻擺進2分，璞園連得6分，塞瑟夫最後上籃遭到封阻，璞園終場就以91：87獲勝。

璞園洋將凱爾繳出20分、20籃板恐怖雙十數據，其中包括9顆進攻籃板，施晉堯挹注12分；黃聰翰投進8顆三分彈，攻下生涯新高的26分，洋將塞瑟夫繳出19分、15籃板。

陳冠全進球後凱爾和他一起吶喊喝采。（記者林正堃攝）

凱爾。（記者林正堃攝）

蔣淯安以誇張的拉桿後仰跳投出手投籃

簡浩。（記者林正堃攝）

吳家駿。（記者林正堃攝）

強森。（記者林正堃攝）

戴維斯到場為老戰友加油。（記者林正堃攝）

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