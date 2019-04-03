網球》詹謹瑋淡出球場 當教練傳承經驗

詹謹瑋。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕大衛體育盃全國網球排名精英賽今於臺北網球中心點燃戰火，國手資歷豐富的詹謹瑋現身球場，卻不是以球員身分出賽，而是擔任站在場邊擔任選手的軍師。

34歲的詹謹瑋的最佳世界排名152、女雙74名，職業生涯成績並不算特別突出，但難能可貴的是，每當收到國家的徵召，她總當仁不讓，除了是我國亞運的四朝元老，11度出征聯邦盃並列隊史最多。

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然而，詹謹瑋去年7月台塑盃後就未有任何出賽紀錄，她坦言，身體出狀況是原因之一，想要比賽卻力不從心，頓時陷入失去目標的茫然，「真的有點累，所以透過先休息一段時間調整心態。」

詹謹瑋去年曾指導18歲小將梁恩碩帶出佳績，拿下澳網青少年的單、雙打雙料冠軍，現任卓宜萱／卓宜岑姐妹的教練，她說：「當時因緣際會下發現她們需要幫忙，而我休息這段時間也可以配合，所以就搭上線了。」

儘管仍持續訓練，詹謹瑋坦言已難以負荷高強度的職業賽，且因賽制改變，復出拚排名有一定的難度，現階段她將以經驗、技術傳承給予年輕後輩，作為最大目標。

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