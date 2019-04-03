網球》混血小將葛藍喬安娜難得在台灣比賽 下週迎接更大挑戰

葛藍喬安娜。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕大衛體育盃全國網球排名精英賽今於臺北市網球中心開打，經過職業戰場磨練的17歲台、英混血小將葛藍喬安娜參戰，成為比賽一大亮點，她將以此作為下週征戰ITF大阪站的暖身賽。

葛藍喬安娜是我國備受期待的新生代好手，去年結束青年奧運後，逐漸將重心轉往職業賽，已於總獎金1.5萬美元的ITF義大利站拿下女單亞軍；下週她將挑戰更高層級的ITF大阪站，首度叩關總獎金2.5萬美元賽事。

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葛藍喬安娜除了以職業之路邁進，也希望最後1年以青少年身分出賽，能一圓四大滿貫賽的冠軍夢，她自信地說：「我覺得要奪冠不是不可能，至少4強吧！」

由於都在國外訓練，葛藍喬安娜鮮少在台灣出賽，這次剛好搭上全國網球排名精英賽的時間，作為出征大阪站的前哨站，之後她將繼續飛往世界各地征戰。

全國排名精英賽於4月3日至6日進行，男、女各16籤，前3名有獎勵金補助，男子冠軍可加碼得到下週華國三太子盃男子挑戰賽單打會內賽的外卡資格；女子冠軍則可拿到2019年台塑盃女子未來錦標賽的單打會內賽外卡。

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