ABL》勝利被黑哨做掉？ 龍頭夢想家不敵老八吸血鬼遭淘汰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕東南亞籃球聯盟季後賽頭號種子寶島夢想家，今天背水一戰在客場挑戰第八種子泰國吸血鬼，兩隊一路激戰至最後一刻，但在讀秒階段出現爭議判決，夢想家原保有2分領先，最後被吸血鬼連得4分逆轉成功，終場以68：70飲恨輸球，在3戰2勝制的季後賽首輪苦吞2連敗，遭到下剋上淘汰。

夢想家原先在終場38秒靠洋將葛拉斯（Tevin Glass）在籃下強攻拿下超前2分，以68：66領先，對手隨後發生失誤，夢想家洋將錢肯尼（Kenneth Chien）發球時，居然很快就被吹判5秒違例讓出球權，讓夢想家氣到跳腳，接下來陳世念在三分線外犯規更加致命，讓吸血鬼洋將辛格泰瑞（Michael Singletary）獲得3罰機會。

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辛格泰瑞前2罰俱中，第三罰失手，未料夢想家沒有抓下關鍵籃板，反被對手直接補進球，吸血鬼2分超前，夢想家最後一擊遭對手攔截，被判爭球，球權輪替為吸血鬼球權，終場就以70：68上演老八傳奇，擊落頭號種子寶島夢想家。

終場前多次出現爭議判決也引發外界熱議，球迷認為裁判的「主場哨」太明顯，讓比賽結果因此變調。

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