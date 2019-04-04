網球》謝淑薇入圍WTA3月「最佳好球」、「最佳突破」雙料提名

謝淑薇。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕繼元月拿下WTA（職業女網總會）官網「最佳好球」、2月「最佳突破」等殊榮之後，謝淑薇在邁阿密連斬前後任世界球后，又同步入圍3月「最佳好球」、「最佳突破」雙料提名，小薇本週雖然休兵調整，仍有機會再度於球迷網路票選活動中贏得各界肯定。

WTA官網3月「最佳好球」入圍者有5人，包括謝淑薇、比利時菲莉普金絲（Kirsten Flipkens）、羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）、美國小威廉絲（Serena Williams）、捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。至於3月「最佳突破」入圍者則有4人，即謝淑薇、加拿大安德莉絲庫（Bianca Andreescu）、愛沙尼亞孔塔薇特（Anett Kontaveit）、 捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

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刁鑽陰柔打法獨樹一幟的謝淑薇，上月邁阿密連創驚奇，32強起接連斬落現任世界球后「日本小威」大坂直美、前任球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，（Caroline Wozniacki），完成「六斬前後任球后」、横掃2018年四大滿貫女單冠軍等超狂紀錄，儘管8強遭孔塔薇特大逆轉，仍締造台將WTA Premier Mandatory頂級大賽最佳戰績。本週小薇世界女單排名已從27來到24，比2013年2月生涯最佳23只差1名，她預計本月下旬紅土賽季再出發。

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