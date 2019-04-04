MLB》洋基中邪！打線9局狂吞18K 又折損游擊大將

洋基打線9局狂吞18K。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場面對老虎三連戰最後一場，打線依舊貧打，9局狂吞18K，終場1：2落敗，開季連續輸掉兩個系列賽，先發游擊手杜洛威斯基（ Troy Tulowitzki）還在比賽中拉傷左小腿退場，才剛球隊傷兵名單已要暴增至11人。

羅艾西加本季初登板。（法新社）

洋基此役從3A拉上小將羅艾西加（Jonathan Loaisiga）先發，前3局沒有被敲出任何安打，洋基在3局下由賈吉（Aaron Judge）敲出安打取得領先，不過羅艾西加下個半局失守，對老虎連丟3個保送後被敲出高飛犧牲打，投完4局失1分退場。

請繼續往下閱讀...

兩隊一路僵持到8局下，老虎隊三壘手貝克漢（Gordon Beckham）敲出價值連城的陽春砲，最後就以這1分帶走勝利。

貝克漢開轟。（法新社）

杜洛威斯基提前退場。（法新社）

洋基開季僅取得2勝4敗，連續輸掉對金鶯、老虎兩個系列賽，今天又折損先發游擊手杜洛威斯基，他第四局因左小腿拉傷退場，賽後總教練布恩表示，幾乎肯定會進入傷兵名單。

洋基開季彷彿被下詛咒，目前共有10人躺在傷兵名單，包括三野手安杜哈爾、投手塞維里諾、沙巴西亞、畢坦西斯、外野手史坦頓、希克斯、艾斯貝瑞等人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/