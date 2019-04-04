MLB》昨天花式甩棒 哈波今又5度上壘打臉老東家（影音）

哈波回本壘得分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季以3.3億美元天價合約轉戰費城人的哈波（Bryce Harper），繼昨日重返曾待過7年華府，用霸氣開轟助費城取勝後，今天對決老東家國民隊的第二戰，哈波又取得單場5次打擊都上壘的好表現，不過費城人因後援投手羅伯森（Davdi Robertson）投出再見保送，終場8：9落敗。

賽前國民總管瑞佐（Mike Rizzo）談及哈波昨天敲出大號全壘打，之後附帶花式甩棒，他不以為意地說：「他都把球打到那麼遠了，想做什麼鬼都行。」

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今天哈波5度站上打擊區仍獲得滿場噓聲，不過他再度讓國民球迷失望，沒有被解決過，敲出2安打、獲得3保送，開季至今打擊率5成、OPS1.840、目前連續8打席都上壘，挑戰生涯最佳，他過去曾在16和17年球季都締造連續9打席上壘紀錄。

哈波昨花式甩棒：

哈波今5打席上壘：

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