MLB》最被低估投手！ 胡智為同期戰友1球爆紅（影音）

99 mph shouldn't move like that. pic.twitter.com/MHx38w33TS — MLB （@MLB） 2019年4月3日

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今以0：1輸給洛磯，牛棚左投手阿瓦拉多（Jose Alvarado）卻吸引全大聯盟關注，他Ｋ掉對手的99.4英里（約159.9公里）速球尾勁讓官網寫道，「99英里的球不應該跑成這樣。」

阿瓦拉多今在8局上登板，連續飆出3記三振，其中對布雷克蒙（Charlie Blackmon）飆出的99.4英里速球，橫向位移多達14.1英吋（約35.8公分），立即在網路上引起話題。

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阿瓦拉多三振掉布雷克蒙的速球橫向位移多達14.1英吋。（取自官網）

阿瓦拉多是光芒在2012年簽下的委內瑞拉投手，曾和胡智為是光芒同期戰友，兩人皆在2017年登上大聯盟。如今阿瓦拉多已成為聯盟最被低估的後援，去年出賽70場，投64局狂飆80次三振，防禦率僅2.39。

大聯盟官網運用一項進階數據「xwOBA」來說明阿瓦拉多有多被低估，這項會追蹤擊球仰角和初速，綜合整體的三振和保送，和排除守備和球場因素，計算這位投手到底有多難打。

從去年2018年8月起，阿瓦拉多在這項數據排名全大聯盟第4，和他在前幾名投手幾乎都是頭號響亮的名投，像是鮑爾（Trevor Bauer）、崔南（Blake Treinen）和迪亞茲（Edwin Diaz）等等，23歲的阿瓦拉多能入列相當不簡單。

即便阿瓦拉多投得精彩，光芒今仍在延長賽輸給洛磯。11局上，洛磯艾安內塔（Chris Iannetta）轟出突破僵局的陽春砲，率隊以1分險勝。

阿瓦拉多另外2次三振也很犀利：

José Alvarado's other 2 Ks were just as filthy. pic.twitter.com/ryMceGxB9f — MLB （@MLB） 2019年4月3日

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