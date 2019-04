MLB》最被低估投手！ 胡智為同期戰友1球爆紅（影音）

99 mph shouldn't move like that. pic.twitter.com/MHx38w33TS

〔體育中心/綜合報導〕光芒隊今以0:1輸給洛磯,牛棚左投手阿瓦拉多(Jose Alvarado)卻吸引全大聯盟關注,他K掉對手的99.4英里(約159.9公里)速球尾勁讓官網寫道,「99英里的球不應該跑成這樣。」

阿瓦拉多今在8局上登板,連續飆出3記三振,其中對布雷克蒙(Charlie Blackmon)飆出的99.4英里速球,橫向位移多達14.1英吋(約35.8公分),立即在網路上引起話題。

阿瓦拉多三振掉布雷克蒙的速球橫向位移多達14.1英吋。(取自官網)

阿瓦拉多是光芒在2012年簽下的委內瑞拉投手,曾和胡智為是光芒同期戰友,兩人皆在2017年登上大聯盟。如今阿瓦拉多已成為聯盟最被低估的後援,去年出賽70場,投64局狂飆80次三振,防禦率僅2.39。

大聯盟官網運用一項進階數據「xwOBA」來說明阿瓦拉多有多被低估,這項會追蹤擊球仰角和初速,綜合整體的三振和保送,和排除守備和球場因素,計算這位投手到底有多難打。

從去年2018年8月起,阿瓦拉多在這項數據排名全大聯盟第4,和他在前幾名投手幾乎都是頭號響亮的名投,像是鮑爾(Trevor Bauer)、崔南(Blake Treinen)和迪亞茲(Edwin Diaz)等等,23歲的阿瓦拉多能入列相當不簡單。

即便阿瓦拉多投得精彩,光芒今仍在延長賽輸給洛磯。11局上,洛磯艾安內塔(Chris Iannetta)轟出突破僵局的陽春砲,率隊以1分險勝。

阿瓦拉多另外2次三振也很犀利:

José Alvarado's other 2 Ks were just as filthy. pic.twitter.com/ryMceGxB9f