NBA》扯！史上最偉大射手 柯瑞自爆投籃看不清楚

柯瑞曾創下單季402顆三分球聯盟紀錄。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）受訪提到，近幾場比賽他命中率提升的秘密，竟然是因為進入聯盟10年，他最近終於開始配戴隱形眼鏡。

儘管曾創下單季402顆三分球聯盟紀錄、被外界譽為史上最偉大射手，但柯瑞說，因為天生圓錐角膜病變，他以前在球場上常常是看不清楚的、很習慣瞇眼。

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明星賽後的幾場比賽，勇士球星柯瑞的三分球命中率「僅」36.6%，對一些球員來說也許可接受，但對柯瑞來說卻是低標，然而自3月中旬開始，柯瑞最近又連9場比賽都投進至少5顆三分，三分球命中率來到48.7%。

柯瑞今接受《The Athletic》記者Marcus Thompson II訪問時說到：「我是認真的，我最近開始戴隱形眼鏡，整個世界像是打開了。」

雖然目前樣本數還很少，但隱形眼鏡有望成為勇士季末的MVP。

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