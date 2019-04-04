MLB》田中將大再進化 美媒：新球種媲美洋基名投

〔體育中心／綜合報導〕洋基日投田中將大開季狀況絕佳，至今12.1局未挨轟，防禦率僅1.46。日本媒體分析，田中再進化的關鍵，可能跟新練一顆「穆西納（Mike Mussina）等級」的新球種有關。

田中將大在春訓就透露在練習彈指曲球，這顆球種比一般曲球還要更有球威，球速也較快，較難被敲出長打。田中在17年單季被轟出35發全壘打，聯盟第2糟；從15年起每季都會被轟20發全壘打以上，因而盼能練習新球種來對抗席捲大聯盟的「飛球革命」。

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田中將大開季絕好調。（法新社）

隨著彈指曲球的準度越來越好，田中開季至今投12.1局，還沒被敲出全壘打。日媒報導不少當地媒體都誇讚田中的彈指曲球能跟前王牌投手穆西納相提並論。

以彈指曲球聞名的名人堂投手「穆帥」穆西納，生涯18年只有1季被轟出超過30發全壘打，他在2008年最後一季投了200.1局，僅被敲出17發全壘打。

田中將大的主要武器球指叉球，逐漸被大聯盟打者所狙擊，今年田中試圖藉由新球種讓整體成績更上一層樓。

穆帥招牌球種：

Mike Mussina, Knuckle Curve release. pic.twitter.com/tMLf8dPtbG — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年11月15日

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