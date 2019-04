NBA》林書豪對前東家籃網拿2分 暴龍斬獲5連勝（影音）

林書豪防守。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今在客場迎戰籃網,林書豪面對前東家替補上場11分鐘,只出手1次拿下2分,另有1籃板、1助攻,暴龍終場115:105贏球,拿下5連勝。西亞卡姆28分10籃板、伊巴卡23分12籃板、雷納德26分。

雷納德運球進攻。(USA TODAY Sports)

開賽籃網率先取得領先,不過雷納德第一節就拿下11分將比分反超,暴龍首節取得34:22大幅領先,自此未再落後過。林書豪在第一節剩下一分多鐘時上場,半場共上場4分鐘,沒能有表現。

西亞卡姆上籃。(USA TODAY Sports)

易邊再戰,暴龍穩定領先達雙位數,第三節最後一波進攻,林書豪在剩下1.7秒時接獲傳球,本場比賽終於出手,原本被判投進壓哨球,但經重播回放發現出手時計時器已經歸零,改判進球不算。

Glad to see @JLin7's buzz shot in Q3 even though it was canceled. pic.twitter.com/qGxlDf0H3Q