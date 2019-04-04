NBA》林書豪對前東家籃網拿2分 暴龍斬獲5連勝（影音）

林書豪防守。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今在客場迎戰籃網，林書豪面對前東家替補上場11分鐘，只出手1次拿下2分，另有1籃板、1助攻，暴龍終場115：105贏球，拿下5連勝。西亞卡姆28分10籃板、伊巴卡23分12籃板、雷納德26分。

雷納德運球進攻。（USA TODAY Sports）

開賽籃網率先取得領先，不過雷納德第一節就拿下11分將比分反超，暴龍首節取得34：22大幅領先，自此未再落後過。林書豪在第一節剩下一分多鐘時上場，半場共上場4分鐘，沒能有表現。

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西亞卡姆上籃。（USA TODAY Sports）

易邊再戰，暴龍穩定領先達雙位數，第三節最後一波進攻，林書豪在剩下1.7秒時接獲傳球，本場比賽終於出手，原本被判投進壓哨球，但經重播回放發現出手時計時器已經歸零，改判進球不算。

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末節開始，籃網一度追到5分差，但林書豪先是傳球給伊巴卡連線，中距離命中，隨後豪哥又自己在左側中距離熱區進球，得分終於開張，一傳球一助攻幫助暴龍穩住局面。

@JLin7 sharp jumping shot in Q4 G79 pic.twitter.com/ZSLdl3SbJ3 — Popo Chung （@PopoChung7） 4 April 2019

第四節後段，羅素（D'Angelo Russell）連續投進三顆三分，又讓籃網追成5分落後，不過伊巴卡籃下進攻止血，籃網啟動犯規戰術也沒能奏效，最終就以105：115落敗，本季兩隊4度交手，籃網吞下3敗。

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