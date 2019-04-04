MLB》德葛隆瘋狂之夜 飆大聯盟51年紀錄還開轟（影音）

德葛隆飆出14K。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom）今對馬林魚投出7局無失分，飆出生涯新高14K，跨季已經連續26場優質先發，追平大聯盟51年來的紀錄。打擊方面他更在3局上敲出全壘打，率大都會以6：4獲勝。

德葛隆上一次沒有優質先發已經要追溯到去年5月13日，當時他剛從傷兵名單歸隊，只投1局投45球，自此跨季連續26場優質先發，追平 Bob Gibson 在1967-68球季的紀錄。

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這期間德葛隆總共投185.2局，自責失分率只有1.55，其中製造237次三振出局，保送只有34次，而且目前連續26局無失分仍在持續中，國聯史上最長紀錄。



大聯盟史上單場投出14次三振、同場敲出全壘打的投手只有5人，分別是今天的德葛隆、2015年的邦賈納（Madison Bumgarner），另外還有1977年的Steve Carlton、1973年的Tom Seaver、1972年的Bob Gibson。

德葛隆開轟。（法新社）

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