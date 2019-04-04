MLB》前明星終結者壞了 領2.1億寫投手史上最慘紀錄

羅森索開季至今拿不到任何一個出局數，面對的7名打者通通跑回本壘得分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前明星終結者羅森索（Trevor Rosenthal）以1年700萬美元（約2.1億台幣）保障合約加盟國民隊，卻遭遇前所未見的低潮，開季至今未能解決任何打者，防禦率無限大，還寫下一項史上第一次的難堪紀錄。

曾是紅雀當家明星終結者的羅森索，2017年球季後段動湯米約翰（Tommy John）手術，去年完全沒出賽，今年以1年保障約加盟國民，如果他能當上球隊終結者並投完球季，最高能領到2年3000萬美元。然而，現在的羅森索可能難以拿到這份豐碩合約。

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羅森索今對費城人8局上登板，連投2次保送就退場。球季至今出賽3場，還沒解決任何一名打者，被敲4支安打，外帶3次保送，防禦率無限大。更恐怖的是，他面對的7名打者竟然通通跑回分數，狂掉7分。

若追溯至2017年8月16日的最終戰成績，羅森索已連續4場出賽沒能解決任何打者，狂掉9分，成為大聯盟史上首位連續4場出賽拿不下1個出局數且至少掉1分的投手。

有球迷計算，羅森索從現在開始必須要連續21局無失分，才能把防禦率降至3.00，說明現在的羅森索狀況有多糟。

羅森索在大聯盟近4場比賽沒有解決任何打者，狂掉9分。（取自推特）

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