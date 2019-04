MLB》馬查多終於敲轉隊首轟 4萬球迷熱血沸騰（影音）

馬查多。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本季以10年3億美元大約加盟教士的明星三壘手馬查多(Manny Machado),今天對響尾蛇之戰敲出轉隊以來首轟,率隊4:1獲勝。

