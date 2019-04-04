MLB》馬查多終於敲轉隊首轟 4萬球迷熱血沸騰（影音）

馬查多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季以10年3億美元大約加盟教士的明星三壘手馬查多（Manny Machado），今天對響尾蛇之戰敲出轉隊以來首轟，率隊4：1獲勝。

Manny more to come. pic.twitter.com/sEdFryD1dn — MLB （@MLB） 3 April 2019

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這是馬查多加盟教士以來第7場比賽，季前以大約加盟，但今賽前打擊率僅2成17，不過他今天終於在第7局開轟，一出局後敲出直擊左外野看台的兩分砲，擊球初速達105.6英哩，引起教士主場4萬名球迷熱情歡呼。

馬查多表示：「感覺很棒，沒有辦法比把它打出來、並帶給主場觀眾勝利還要更棒的了，當時有兩好球領先，我只是試著保護本壘板、盡可能擊球。」

教士的未來相當被看好，除了馬查多未來10年都待在這裡外，20歲大物新秀小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）從2A直升大聯盟，開季表現亮眼、首轟已在前天出爐，23歲右投派岱克（Chris Paddack）日前登板處女秀繳5局好投。

最後還有另一大物米吉亞（Francisco Mejia）今天在第五局登場代打，敲出帶有打點的二壘安打幫助教士先取得領先，以上三位新星都位列今年大聯盟官網的百大新秀前32名中。

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