仙台直擊》火腿對樂天第3戰 王柏融擔任指定打擊

北海道日本火腿鬥士王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本仙台報導〕日本火腿今天在仙台與樂天金鷲進行3連戰最後1場，連續4場有安打的王柏融仍是先發第5棒，繼前天再次擔任指定打擊；兩隊先發投手各是2010年日職選秀火腿第1輪指名齋藤佑樹、樂天2月來台與Lamigo桃猿交流賽第2戰先發弓削隼人。

火腿

1 西川遙輝 中外野

2 大田泰示 右外野

3 近藤健介 左外野

4 中田翔 一壘

5 王柏融 指定打擊

6 橫尾俊建 三壘

7 鶴岡慎也 捕手

8 谷內亮太 二壘

9 中島卓也 游擊

先發投手：齋藤佑樹

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樂天

1 田中和基 中外野

2 茂木榮五郎 游擊

3 淺村榮斗 二壘

4 島內宏明 指定打擊

5 惠勒 三壘

6 銀次 一壘

7 辰己涼介 右外野

8 嶋基宏 捕手

9 歐可耶瑠偉 左外野

先發投手：弓削隼人

北海道日本火腿鬥士王柏融（左）賽前打擊練習時，教練城石憲之（中）特地過去鼓勵他，並指導打擊注意事項。（特派記者陳志曲攝）

東北樂天金鷲宋家豪（中）賽前練習後與隊友一同走回休息室。（特派記者陳志曲攝）

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