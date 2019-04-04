仙台直擊》火腿對樂天第3戰 王柏融擔任指定打擊

北海道日本火腿鬥士王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）
〔特派記者徐正揚／日本仙台報導〕日本火腿今天在仙台與樂天金鷲進行3連戰最後1場，連續4場有安打的王柏融仍是先發第5棒，繼前天再次擔任指定打擊；兩隊先發投手各是2010年日職選秀火腿第1輪指名齋藤佑樹、樂天2月來台與Lamigo桃猿交流賽第2戰先發弓削隼人。
火腿
1 西川遙輝 中外野
2 大田泰示 右外野
3 近藤健介 左外野
4 中田翔 一壘
5 王柏融 指定打擊
6 橫尾俊建 三壘
7 鶴岡慎也 捕手
8 谷內亮太 二壘
9 中島卓也 游擊
先發投手：齋藤佑樹
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樂天
1 田中和基 中外野
2 茂木榮五郎 游擊
3 淺村榮斗 二壘
4 島內宏明 指定打擊
5 惠勒 三壘
6 銀次 一壘
7 辰己涼介 右外野
8 嶋基宏 捕手
9 歐可耶瑠偉 左外野
先發投手：弓削隼人
北海道日本火腿鬥士王柏融（左）賽前打擊練習時，教練城石憲之（中）特地過去鼓勵他，並指導打擊注意事項。（特派記者陳志曲攝）
東北樂天金鷲宋家豪（中）賽前練習後與隊友一同走回休息室。（特派記者陳志曲攝）
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