仙台直擊》火腿對樂天第3戰 王柏融擔任指定打擊

2019/04/04 11:19

北海道日本火腿鬥士王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本仙台報導〕日本火腿今天在仙台與樂天金鷲進行3連戰最後1場，連續4場有安打的王柏融仍是先發第5棒，繼前天再次擔任指定打擊；兩隊先發投手各是2010年日職選秀火腿第1輪指名齋藤佑樹、樂天2月來台與Lamigo桃猿交流賽第2戰先發弓削隼人。

火腿

1　西川遙輝　中外野
2　大田泰示　右外野
3　近藤健介　左外野
4　中田翔　一壘
5　王柏融　指定打擊
6　橫尾俊建　三壘
7　鶴岡慎也　捕手
8　谷內亮太　二壘
9　中島卓也　游擊
先發投手：齋藤佑樹

樂天

1　田中和基　中外野
2　茂木榮五郎　游擊
3　淺村榮斗　二壘
4　島內宏明　指定打擊
5　惠勒　三壘
6　銀次　一壘
7　辰己涼介　右外野
8　嶋基宏　捕手
9　歐可耶瑠偉　左外野
先發投手：弓削隼人

北海道日本火腿鬥士王柏融（左）賽前打擊練習時，教練城石憲之（中）特地過去鼓勵他，並指導打擊注意事項。（特派記者陳志曲攝）

東北樂天金鷲宋家豪（中）賽前練習後與隊友一同走回休息室。（特派記者陳志曲攝）

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