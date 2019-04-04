日職Live》王柏融首打席飛球出局 火腿0：3樂天

王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）

第二局

2局上，中田翔四壞球保送上壘，王柏融打擊，擊出三壘飛球遭接殺，橫尾俊建敲安，鶴岡慎也獲四壞球保送，火腿攻占滿壘，但谷內亮太敲出雙殺打，結束火腿攻勢。

王柏融準備上場打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出內野高飛球。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出內野高飛球。（特派記者陳志曲攝）

大王第1打席逐球總覽

1 直球 136KM 沒揮棒 好球

2 直球 136KM 壞球

3 卡特球 128KM 揮棒 三壘飛球接殺

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第一局

1局上，火腿被三上三下。

1局下，火腿先發齋藤佑樹，樂天首棒田中和基安打上壘，盜二壘成功，茂木栄五郎安打打回1分。島內宏明獲保送，田中靠滾地球推進到三壘，島內盜二壘成功，銀次安打送回二三壘跑者，樂天3：0領先。

賽前

火腿作客仙台對樂天金鷲的三連戰最終場，台灣時間今天中午12點開打，上役三度在得點圈有人打擊都落空的王柏融，本場比賽扛火腿先發第五棒DH，能否與效力樂天的台灣投手宋家豪對決，依然是球迷關注焦點。

王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）

火腿

1 西川遙輝 中外野

2 大田泰示 右外野

3 近藤健介 左外野

4 中田翔 一壘

5 王柏融 指定打擊

6 橫尾俊建 三壘

7 鶴岡慎也 捕手

8 谷內亮太 二壘

9 中島卓也 游擊

先發投手：齋藤佑樹

王柏融（左）賽前打擊練習時，教練城石憲之（中）特地過去鼓勵他，並指導打擊注意事項。（特派記者陳志曲攝）

樂天

1 田中和基 中外野

2 茂木榮五郎 游擊

3 淺村榮斗 二壘

4 島內宏明 指定打擊

5 惠勒 三壘

6 銀次 一壘

7 辰己涼介 右外野

8 嶋基宏 捕手

9 歐可耶瑠偉 左外野

先發投手：弓削隼人

東北樂天金鷲宋家豪（中）賽前練習後與隊友一同走回休息室。（特派記者陳志曲攝）

宋家豪賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

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