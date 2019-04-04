日職Live》王柏融首打席飛球出局 火腿0：3樂天

王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）
第二局
2局上，中田翔四壞球保送上壘，王柏融打擊，擊出三壘飛球遭接殺，橫尾俊建敲安，鶴岡慎也獲四壞球保送，火腿攻占滿壘，但谷內亮太敲出雙殺打，結束火腿攻勢。
王柏融準備上場打擊。（特派記者陳志曲攝）
王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）
王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）
王柏融敲出內野高飛球。（特派記者陳志曲攝）
王柏融敲出內野高飛球。（特派記者陳志曲攝）
大王第1打席逐球總覽
1 直球 136KM 沒揮棒 好球
2 直球 136KM 壞球
3 卡特球 128KM 揮棒 三壘飛球接殺
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第一局
1局上，火腿被三上三下。
1局下，火腿先發齋藤佑樹，樂天首棒田中和基安打上壘，盜二壘成功，茂木栄五郎安打打回1分。島內宏明獲保送，田中靠滾地球推進到三壘，島內盜二壘成功，銀次安打送回二三壘跑者，樂天3：0領先。
賽前
火腿作客仙台對樂天金鷲的三連戰最終場，台灣時間今天中午12點開打，上役三度在得點圈有人打擊都落空的王柏融，本場比賽扛火腿先發第五棒DH，能否與效力樂天的台灣投手宋家豪對決，依然是球迷關注焦點。
王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）
火腿
1 西川遙輝 中外野
2 大田泰示 右外野
3 近藤健介 左外野
4 中田翔 一壘
5 王柏融 指定打擊
6 橫尾俊建 三壘
7 鶴岡慎也 捕手
8 谷內亮太 二壘
9 中島卓也 游擊
先發投手：齋藤佑樹
王柏融（左）賽前打擊練習時，教練城石憲之（中）特地過去鼓勵他，並指導打擊注意事項。（特派記者陳志曲攝）
樂天
1 田中和基 中外野
2 茂木榮五郎 游擊
3 淺村榮斗 二壘
4 島內宏明 指定打擊
5 惠勒 三壘
6 銀次 一壘
7 辰己涼介 右外野
8 嶋基宏 捕手
9 歐可耶瑠偉 左外野
先發投手：弓削隼人
東北樂天金鷲宋家豪（中）賽前練習後與隊友一同走回休息室。（特派記者陳志曲攝）
宋家豪賽前練習。（特派記者陳志曲攝）
本日のスタメン！がんばれファイターズ！#lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/iQ1yotgSGS— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 4 April 2019
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