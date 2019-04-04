日職Live》王柏融首打席飛球出局 火腿0：3樂天

2019/04/04 12:42

王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）

第二局

2局上，中田翔四壞球保送上壘，王柏融打擊，擊出三壘飛球遭接殺，橫尾俊建敲安，鶴岡慎也獲四壞球保送，火腿攻占滿壘，但谷內亮太敲出雙殺打，結束火腿攻勢。

王柏融準備上場打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融打擊。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出內野高飛球。（特派記者陳志曲攝）

王柏融敲出內野高飛球。（特派記者陳志曲攝）

大王第1打席逐球總覽

1 直球 136KM 沒揮棒 好球
2 直球 136KM 壞球
3 卡特球 128KM 揮棒 三壘飛球接殺

第一局

1局上，火腿被三上三下。

1局下，火腿先發齋藤佑樹，樂天首棒田中和基安打上壘，盜二壘成功，茂木栄五郎安打打回1分。島內宏明獲保送，田中靠滾地球推進到三壘，島內盜二壘成功，銀次安打送回二三壘跑者，樂天3：0領先。

賽前

火腿作客仙台對樂天金鷲的三連戰最終場，台灣時間今天中午12點開打，上役三度在得點圈有人打擊都落空的王柏融，本場比賽扛火腿先發第五棒DH，能否與效力樂天的台灣投手宋家豪對決，依然是球迷關注焦點。

王柏融賽前打擊練習。（特派記者陳志曲攝）

火腿

1　西川遙輝　中外野
2　大田泰示　右外野
3　近藤健介　左外野
4　中田翔　一壘
5　王柏融　指定打擊
6　橫尾俊建　三壘
7　鶴岡慎也　捕手
8　谷內亮太　二壘
9　中島卓也　游擊
先發投手：齋藤佑樹

王柏融（左）賽前打擊練習時，教練城石憲之（中）特地過去鼓勵他，並指導打擊注意事項。（特派記者陳志曲攝）

樂天

1　田中和基　中外野
2　茂木榮五郎　游擊
3　淺村榮斗　二壘
4　島內宏明　指定打擊
5　惠勒　三壘
6　銀次　一壘
7　辰己涼介　右外野
8　嶋基宏　捕手
9　歐可耶瑠偉　左外野
先發投手：弓削隼人

東北樂天金鷲宋家豪（中）賽前練習後與隊友一同走回休息室。（特派記者陳志曲攝）

宋家豪賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.