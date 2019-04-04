桌球》中國也怕！ 預測17歲台灣新星將成「世界3強」

〔體育中心／綜合報導〕台灣桌球小將林昀儒近兩站公開賽打出一波11連勝，世界排名升至第21，下月有望挑戰「台灣一哥」寶座。這位震撼桌壇的17歲超新星，就連桌球大國中國也高度關注，撰文直言他將是2000年出生後的世界桌壇三強之一。

中國媒體《東方體育》今撰文介紹林昀儒，表示雖然他的世界排名僅20幾名，且日本「怪物少年」張本智和光芒太過閃耀而壓住這位台灣新希望，「但這裡做個大膽推測，如果不出意外，未來乒壇，林昀儒要占一份。」

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該文預測2000年後的桌壇三強，分別是15歲日本選手張本智和、18歲中國選手王楚钦和17歲台灣選手林昀儒。

為何世界排名20幾名的林昀儒會受中媒高度關注？該文指出，林昀儒去年就曾扳倒中國世錦賽亞軍方博，在日本T聯賽又兩度戰勝世界第3的張本智和，「這說明什麼？ 說明了，同年齡階段，林昀儒實力差不多穩當前三。」

文章作者更提到卡達公開賽中，林昀儒擊敗世青冠軍中國新生代好手薛飛，直言薛飛的教練是世界冠軍王皓、陪練則是馬龍和樊振東，「在一群世界冠軍那種情況下，還是輸給了林昀儒…那只能說明，林昀儒的實力強。」

林昀儒被作者認為是2000年後桌壇最強三人中的第二名，僅次於張本智和，第三名則是王楚欽，「相信未來的00後乒壇戰場，這三人間肯定又是一場龍爭虎鬥。」

林昀儒接下來將參加5日舉辦的橫濱亞洲盃桌球賽，中國將派出樊振東、馬龍等好手；日本則有張本智和、丹羽孝希等好手。林昀儒能否再延續前兩站公開賽的好手感，桌壇都在關注。

林昀儒不敵林高遠，無緣晉級四強。（資料照，取自國際桌總官網）

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