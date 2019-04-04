MLB》前終結者現仍待業中 紅襪終於聯絡他了

金布瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊近期終於聯絡前終結者金布瑞（Craig Kimbrel），邀請他下週三在芬威球場舉行的主場開幕戰現身，不過不是因為要簽回他，而是請他參加去年世界大賽的奪冠戒指頒發儀式。金布瑞目前待業中，應該會有空，但他還未回覆是否出席。

去年金布瑞在紅襪隊單季拿下42場救援成功，並贏得世界大賽冠軍，他在休賽季拒絕紅襪的一年合格報價，投入自由市場喊話5-6年長約，截至目前還沒獲得任何球隊青睞。最新消息是在春訓尾聲時，勇士隊曾想提供短約給金布瑞，但沒有證據顯示兩方有取得任何討論。

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除了金布瑞待業中之外，紅襪隊CEO甘迺迪（Sam Kennedy）表示，他也邀請了波梅蘭茲（Drew Pomeranz），凱利（Joe Kelly），金斯勒（Ian Kinsler）和拉米瑞茲（Hanley Ramirez）這些去年曾為紅襪效力的球員出席儀式，不過他們屆時各自有比賽。

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