仙台直擊》宮城球場的微笑固力果樂園

樂天生命park宮城球場外野遊樂園。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本仙台報導〕棒球場也可以是主題樂園？只要走一趟樂天金鷲的宮城球場，可以親身體驗球團多年來推動「球場樂園化」的成果。

樂天生命park宮城球場。（特派記者陳志曲攝）

繞著宮城球場往左外野走，就能看到微笑固力果樂園（Smile Glico Park），即便只是棒球場附加的遊樂區，佔地不大卻小巧精美，旋轉木馬、氣墊溜滑梯都有一定人氣。

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矗立於左外野的摩天輪於2016年5月啟用，建造費用約2億日圓，高度36公尺、直徑32公尺相當迷你，轉一圈約6分鐘，是美日職棒第1座球場摩天輪，也成為球場的代表性地標。

因應2020年東京奧運把競技攀岩列入比賽項目，園內今年增設6公尺高的攀岩場，除了呼籲球迷關注奧運，也希望藉此鼓勵球迷多從事戶外運動。

樂天生命park宮城球場外野遊樂園增設攀岩設施。（特派記者陳志曲攝）

樂天生命park宮城球場外野遊樂園。（特派記者陳志曲攝）

摩天輪下方有氣墊溜滑梯。（特派記者陳志曲攝）

外野遊樂園旋轉木馬。（特派記者陳志曲攝）

外野遊樂園摩天輪座位有球隊相關介紹，還有錄音導覽。（特派記者陳志曲攝）

外野遊樂園摩天輪視角的球場。（特派記者陳志曲攝）

樂天金鷲球員便當吸引球迷排隊購買。（特派記者陳志曲攝）

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