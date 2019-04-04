大馬公開賽》戴資穎「紅衣女孩」 直落二晉八強（影音）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級750系列馬來西亞公開賽女單次輪，身穿紅色新戰袍，面對世界排名第25的泰國女將布莎南，以21：16、21：14，挺進八強。

戴資穎首局以拿手的變拍以及反手拍，一路領先對手，打得很有耐心的小戴透過來回策略不斷改變去調動對手，球路也不會輕易被解析，首局以21：16拿下。

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戴資穎身穿紅色戰袍，晉級八強。（VICTOR提供）

次局戴資穎與布莎南前半段形成拉鋸，第一次技術暫停後，小戴連下5分，取得絕對優勢，小戴精彩的變拍攻擊球，讓布莎南回球不及，連布莎南自己都搖頭苦笑，小戴連放滑拍假動作，率先逼出賽末點，對方回球出界，球后花費37分鐘，收下比賽勝利。

戴資穎晉級八強。（VICTOR提供）

擔任愛爾達體育台球評的胞姊戴靖潔表示，妹妹今天戰術運用蠻成功，全場打得很有耐心，搭配假動作也運用得很棒。

23歲布莎南生涯世界最佳排名是第11，屬於力量型選手，攻擊有力，曾獲青奧女單銅牌、亞青銀牌。

戴資穎賽後接受馬來西亞媒體訪問。（讀者提供）

挺進八強的戴資穎，接下來對手將是泰國依瑟儂、華裔美籍張蓓雯的勝方。

戴資穎晉級八強。（VICTOR提供）

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