羽球》超殺滑拍！ 戴資穎將對手釘在原地苦笑（影音）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列馬來西亞公開賽，「世界球后」戴資穎次輪以21：16、21：14輕鬆擊退世界排名第25的泰國女將布莎南，晉級八強。其中，小戴在首局一記隱匿性極高的滑拍，讓對手只能被「釘」在原地苦笑。

戴資穎讓對手釘在原地苦笑。（取自YouTube）

這記假動作只是小戴眾多好球的其中一球，國際羽總（BWF）在推特分享的精采片段，則是第二局一記讓布莎南嚇了一跳的反手拍。官網小編在推特寫道，「兩局就夠了！世界球后戴資穎晉級八強！」

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小戴接下來對手將是泰國依瑟儂、華裔美籍張蓓雯的勝方。根據推算，小戴只要在大馬公開賽挺進四強，世界排名積分就不會被中國陳雨菲和日本奧原希望追上，意即下輪只要贏球就能保住球后。

官方推特分享小戴好球：

Highlights | Two games are enough! World no. 1 Tai Tzu Ying cruises to quarterfinals at the Malaysia Open #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/WpzFOOwTc1 — BWF （@bwfmedia） 2019年4月4日

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