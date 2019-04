羽球》超殺滑拍！ 戴資穎將對手釘在原地苦笑（影音）

〔體育中心/綜合報導〕超級750系列馬來西亞公開賽,「世界球后」戴資穎次輪以21:16、21:14輕鬆擊退世界排名第25的泰國女將布莎南,晉級八強。其中,小戴在首局一記隱匿性極高的滑拍,讓對手只能被「釘」在原地苦笑。

戴資穎讓對手釘在原地苦笑。(取自YouTube)

這記假動作只是小戴眾多好球的其中一球,國際羽總(BWF)在推特分享的精采片段,則是第二局一記讓布莎南嚇了一跳的反手拍。官網小編在推特寫道,「兩局就夠了!世界球后戴資穎晉級八強!」

小戴接下來對手將是泰國依瑟儂、華裔美籍張蓓雯的勝方。根據推算,小戴只要在大馬公開賽挺進四強,世界排名積分就不會被中國陳雨菲和日本奧原希望追上,意即下輪只要贏球就能保住球后。

官方推特分享小戴好球:

Highlights | Two games are enough! World no. 1 Tai Tzu Ying cruises to quarterfinals at the Malaysia Open #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/WpzFOOwTc1