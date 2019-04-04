排球》亞瑟士盃披極速超跑球衣登場 「阿非」陳菀婷企排復出有譜

陳菀婷擔任亞瑟士盃球員宣誓代表。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕2019亞瑟士盃排球錦標賽北區預賽今在新北華僑高中登場，特別邀請前女排國手「阿非」陳菀婷擔任運動員宣誓代表，這次她披上極速超跑戰袍登場，吸引不少球迷關注，她也預告，下一季的企排有機會復出。

「阿非」陳菀婷（右）本週參與亞瑟士盃，擔任球員宣誓代表。（記者粘藐云攝）

陳菀婷本屆企排並未參賽，重心放在執教桃園市八德國中女排，這次的亞瑟士盃，她披上極速超跑的戰袍出賽，讓外界聯想，是否即將在新一季的企業排球聯賽復出，她說：「很有機會，現階段一步一步慢慢來。」

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這次重返球場，陳菀婷做足準備，也明顯瘦了一圈，她表示，近期花了些時間跑步、控制飲食，瘦了大概5公斤；是否有被小球員們發現瘦身這件事情，她笑說：「有被發現，但會告訴她們不要問。」她也透露，今天有幾個學生到場看她比賽。

陳菀婷在2017年台北世大運擔任台灣女排隊長，高挑帥氣的外型，受到球迷歡迎，而在國家隊換血的情況下，去年亞運並未入選，後來她也未參與企排，專心擔任教練，這次宣布有機會回歸，勢必令球迷相當期待。

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