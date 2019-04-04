網球》東京奧運網球賽制改變 單打3盤制、雙打搶10

東京奧運網球賽制更改。（取自ITF推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕ITF（國際網球總會）宣佈夏季奧運網球競賽規則持續進行調整，男單金牌戰從原本獨立的5盤3勝制，改為3盤2勝制，這也代表明年東京奧運男、女單打賽制將全部相同；此外，男、女雙打決勝盤，也比照現今職業賽直接進行「超級搶10」，而這項規則已在奧運男女混雙使用。

由於四年一度的奧運網球賽程，多半與美網大滿貫前暖身的北美硬地職業系列賽重疊，加上缺乏高額職業獎金、積分等誘因，許多大咖球星興趣缺缺，為此承辦奧運網球賽事的ITF不斷變革，希望透過與ATP（職業男網總會）、WTA（職業女網總會）接軌的最新賽制，減輕各國選手臨場負荷，同時跟上轉播潮流。

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東京奧運網球明年7月25日至8月2日於台場附近有明網球森林公園進行，至於上屆里約奧運男、女單打金牌，則為英國穆雷（Andy Murray）、波多黎各普伊格（Monica Puig）。

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