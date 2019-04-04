網球》網球哲學家吳東霖備戰三太子挑戰賽 心理升級才是獲勝關鍵

吳東霖。（記者吳孟儒攝）



〔記者吳孟儒／台北報導〕大衛體育盃全國排名精英賽持續進行，台灣新生代好手吳東霖今現身北市網球中心練球，備戰下週開戰華國三太子國際男子網球挑戰賽。

20歲的吳東霖今年初先後叩關越南、印度挑戰賽，都慘遭「一輪遊」，但探討失利原因後調整心態，2月初在埃及笑捧生涯首座未來賽單打冠軍，上個月於聖地牙哥挑戰賽，一路過關斬將殺到決賽，雖最終以亞軍作收，世界排名直衝308名，刷新生涯新高。

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吳東霖提及成績向上提升的關鍵，他說：「其實打到後面，選手的技術、體能都差不多，再怎麼練也只是站在同個起跑點而已，心理升級才是衝往終點的首要。」

吳東霖透露，他的團隊除了有技術及體能訓練員，還有一位心智訓練師，雖然他不會隨隊一同征戰世界各地，但賽後兩人在總會通電話，討論場上的「心理戰」。

有趣的是，吳東霖還是名專欄作家，他以「網球實習哲學家」為筆名在運動部落格分享征戰的心路歷程，以球員角度探討訓練方式，讓不少選手受益，他笑說：「滿有趣的！一開始跟一位網球教練很聊得來，就心血來潮寫寫網誌。」

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