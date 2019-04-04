NBA》太陽布克腳踝嚴重扭傷 剩餘賽事不會上場

布克首節扭傷腳踝，本季剩下三場比賽都不會上場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽隊主將布克（Devin Booker）今天在首節接獲傳球時，踩到爵士隊歐尼爾（Royce O'neale）左腳踝嚴重「翻船」，經過X光檢查結果顯示為陰性，確定為左腳踝扭傷，太陽隊剩餘三場比賽布克都不會上場。

布克在上周繳出瘋狂的表現，連續兩場得分來到50分，單周平均得分52.3分，6.3助攻與5.6籃板的成績，本季他出賽64場比賽，平均26.6分、6.8助功都是生涯新高，不過太陽隊今年傷兵頻傳，戰績依舊以18勝61敗，在聯盟敬陪末座。

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在少了布克以後，太陽隊目前的傷兵球員有強森（Tyler Johnson）、烏布雷（Kelly Oubre Jr.），狀元艾頓（Deandre Ayton）腳踝受傷不確定能否在最後三場比賽歸隊，沃倫（T.J. Warren）雖然一直沒有進入傷兵名單當中，但也已經缺賽多達36場比賽。

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