大馬公開賽》震驚！球王桃田賢斗16強遭直落二淘汰（影音）

2019/04/04 16:15

桃田賢斗遭到擊敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列馬來西亞公開賽，日本球王桃田賢斗今天在16強遇到克里斯蒂（Jonatan CHRISTIE），竟暴冷以20：22、15：21，直落二輸球。

這場比賽桃田開賽狀況就不佳，一度被拉開到10：4，接著他回穩重整旗鼓，但還是在最後功虧一簣，首局以22：20輸球。第二局他再度在開局被拉開，這次雖然他三度追平比分，但始終無法超越克里斯蒂，最終在休息結束後被拉開，以15：21輸球。

克里斯蒂擊敗桃田後表情相當雀躍。（法新社）

桃田去年在這項賽事打進冠軍賽，最後被李宗偉直落二擊敗無緣冠軍。桃田3月才剛在全英公開賽擊敗安賽龍拿下冠軍，結果今天卻在大馬公開賽爆冷遭到擊敗，連官網都寫道桃田承受了令人震驚的失敗。

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