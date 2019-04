大馬公開賽》震驚！球王桃田賢斗16強遭直落二淘汰（影音）

桃田賢斗遭到擊敗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕超級750系列馬來西亞公開賽,日本球王桃田賢斗今天在16強遇到克里斯蒂(Jonatan CHRISTIE),竟暴冷以20:22、15:21,直落二輸球。

這場比賽桃田開賽狀況就不佳,一度被拉開到10:4,接著他回穩重整旗鼓,但還是在最後功虧一簣,首局以22:20輸球。第二局他再度在開局被拉開,這次雖然他三度追平比分,但始終無法超越克里斯蒂,最終在休息結束後被拉開,以15:21輸球。

請繼續往下閱讀...

克里斯蒂擊敗桃田後表情相當雀躍。(法新社)

桃田去年在這項賽事打進冠軍賽,最後被李宗偉直落二擊敗無緣冠軍。桃田3月才剛在全英公開賽擊敗安賽龍拿下冠軍,結果今天卻在大馬公開賽爆冷遭到擊敗,連官網都寫道桃田承受了令人震驚的失敗。

Highlights |Kento Momota suffers shock defeat to Jonatan Christie and bounces out of the tournament! #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/94qIyoWCb3