中職Live》王溢正對決陳仕朋 桃猿 1：0悍將

第二局：

第一局：

1局下，陳晨威敲安，並盜上二壘，林智平敲滾地球出局，跑者上三壘。藍寅倫敲一壘方向滾地球，悍將一壘手范國宸傳本壘觸殺跑者不及，桃猿攻下第1分。

1局上，2出局後，范國宸觸身球保送，林益全敲安，悍將攻占一、二壘，高國麟：左外野方向飛球遭到接殺，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿將於4日在桃園主場迎戰富邦悍將，桃猿推出左投王溢正，前一次先發對中信兄弟，先發7局失3分，防禦率1.29。去年他面對富邦悍將8場，對戰防禦率4.47。

富邦悍將則推出陳仕朋，他前一場先發對中信兄弟僅投1.2局失5分吞敗。防禦率高達27。

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富邦悍將先發打線：

1.張正偉 右外野

2.王正棠 二壘手

3.范國宸 一壘手

4.林益全 指定打擊

5.高國麟 三壘手

6.林哲瑄 中外野

7.陳品捷 左外野

8.蔡友達 捕手

9.陳凱倫 游擊手

先發投手：陳仕朋

Lamigo桃猿先發打線：

1.陳晨威 游擊手

2.林智平 三壘手

3.藍寅倫 左外野

4.林泓育 捕手

5.郭嚴文 二壘手

6.朱育賢 一壘手

7.陳俊秀 指定打擊

8.鍾承祐 右外野

9.余德龍 中外野

先發投手：王溢正

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