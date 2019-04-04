MLB》酒駕差點自毀前程 姜正浩相隔914天開轟（影音）

姜正浩開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜韓籍好手姜正浩擺脫酒駕陰霾，今天對紅雀隊的比賽中敲出本季首轟，這也是他相隔914天以來，再度於大聯盟賽場開轟。可惜海盜最後在延長第10局以4：5不敵紅雀。

姜正浩在2016年季後回南韓後，12月初在首爾酒駕肇事逃逸，遭警方逮捕，由於這是他第3次酒駕遭逮，南韓當地法院判8個月刑期，可緩刑2年。

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因酒駕事件，姜正浩遭美國大使館拒發工作證，直到去年9月28日才重回大聯盟舞台。姜正浩去年球季結束後遭海盜隊買斷，球隊今年以1年短約簽回。

姜正浩此戰是在第三局從紅雀投手麥克拉斯（Miles Mikolas）手中，敲出左外野陽春砲。《韓聯社》報導，上一次他在大聯盟賽場打全壘打，已經是2016年10月1日的時候，相隔914天。姜正浩此戰4打數就只有這一轟，獲得1次保送，目前打擊率為0.231。

（影片來源：大聯盟官網）



姜正浩敲出本季首發全壘打。（今日美國）

姜正浩開轟。（今日美國）

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