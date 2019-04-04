日職》王柏融得點圈打擊率僅1成25 日球迷盼調離中心棒次

王柏融。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融今天擔任先發第五棒指定打擊，4打數沒有表現，打擊率降至2成，中斷連4場有安打。王柏融至今6戰只有1分打點，得點圈打擊率僅0.125。

王柏融昨天在比賽首局有滿壘得點圈打擊機會，可惜打出雙殺打。第二打席則是在壘上無人時敲安，第三打席同樣是滿壘的情況下，他敲出右外野飛球出局。第四打席有著無人出局一、二壘有人的得點圈機會，王柏融敲左外野飛球出局，三度得點圈機會都沒把握。

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而今天王柏融則是在第5局有著2出局一、三壘有人的得點圈打擊機會，可惜他敲投手前飛球出局。至今6戰下來，王柏融的得點圈打擊率只有0.125，共8打數只出現1支安打、1分打點，吞下2次三振。

火腿中心打線中，第三棒的近藤健介有4分打點、打擊率3成。第四棒的中田翔打擊率雖然只有0.190，但他貢獻2轟、進帳9分打點。

而王柏融至今6戰共25打數有5支安打，未出現長打、也沒有獲得保送，因此他的打擊率、上壘率、長打率都是0.200。

有日本網友擔心王柏融仍在適應，不該再讓他擔任中心打線第五棒；也有網友說，火腿接下來到東京巨蛋，和西武展開三連戰，盼王柏融找回打擊手感。

王柏融打擊率降至2成。（特派記者陳志曲攝）

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