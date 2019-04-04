NBA》35年來第一人！ E.透納連兩場「板凳大三元」

E.透納連續兩場比賽從板凳出發拿下大三元。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者隊的E.透納（Evan Turner）今天從板凳出發，拿下13分12籃板11助攻的「大三元」表現，連續兩場比賽從板凳出發拿下大三元，成為自1983-84賽季以來，第一位能夠辦到這項成就的NBA球員。

E.透納在上場比賽對上灰狼隊時，出賽25分鐘，全場5投5中拿下13分，另外抓下11記籃板以及10次的助攻完成大三元，這場比賽再度從板凳出發豪取大三元創下歷史紀錄，也幫助拓荒者隊拿下賽季的第50勝。

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這場比賽第四節時，E.透納已經有著9次的助攻，當時他的隊友萊曼（Jake Layman）便在板凳席上大喊：「再一個！」沒過多久，他就將球傳給A.西蒙斯（Anfernee Simons）讓他投進三分，完成這個歷史紀錄。

E.透納同時也是自1989-90賽季，拓荒者隊明星選手崔斯勒（Clyde Drexler），首次能夠連續兩場比賽拿下大三元的球員。

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