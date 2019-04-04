桌球》亞洲盃桌球賽分組出爐 林昀儒明戰張本智和、馬龍

林昀儒。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕第32屆亞洲盃桌球賽明天將在日本橫濱點燃戰火，第一階段分組預賽抽籤今天下午揭曉，首度獲邀參賽的17歲小將林昀儒，和剛奪下卡達公開賽冠軍的中國名將馬龍、日本「怪物少年」張本智和同組，話題性十足。

前兩週在阿曼、卡達公開賽締造單打11連勝的林昀儒，四月份世界排名也上升到生涯最佳的21名，這次亞洲盃他被分在B組，同組除了馬龍、張本之外，還有印度老將阿昌塔，場場是硬仗。

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林昀儒去年青奧男單四強賽以3:4惜敗給世界排名第4的張本智和，但今年二月在日本T聯賽以直落三橫掃張本，完成甜蜜復仇。

傷癒復出就在卡達完美奪冠的馬龍，曾四度摘下亞洲盃冠軍。去年中國公開賽，林昀儒在32強戰以0:4遭馬龍的震撼教育，這次亞洲盃正好可檢視這1年來進步的幅度。

4月2日剛歡度38歲生日的莊智淵，和世界排名第6的南韓名將李尚洙、世界排名第8的丹羽孝希及印度一哥賈納納塞倫卡同在C組。

對莊智淵的利多是，他過去在世界巡迴賽對上丹羽孝希還沒輸過，締造7戰全勝的完美戰績。

女子組方面，世界排名第8的台灣一姐鄭怡靜，和中國陳夢、南韓田志希及香港李皓晴同在B組。鄭怡靜過去5次遭遇陳夢勝場還沒開胡，但對李皓晴則擁有14勝2負的壓倒性優勢﹔生涯對戰田志希則是5勝5負平分秋色。

另外一名台灣女將陳思羽則和日本一姐石川佳純、新加坡一姐馮天薇和南韓一姐徐孝元同在C組。

亞洲盃分組預賽採單循環，A、B、C組取前兩名晉級8強淘汰賽，3個分組第3則和D組第1名爭奪最後兩張8強門票。

日本「怪物少年」張本智和。（資料照，歐新社）

中國名將馬龍。（資料照，歐新社）

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