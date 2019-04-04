中職》桃猿21歲火球男升一軍 先從長中繼出發

Lamigo把左投葉家淇拉上一軍，預計從牛棚出發。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕Lamigo桃猿21歲左投葉家淇昨天升上一軍，桃猿總教練洪一中表示，葉家淇這次上來還不會丟先發，會先擺在長中繼。

目前桃猿5人先發輪值包括尼克斯、史博威、李茲、王溢正和翁瑋均，前4人沒話說，新秀投手翁瑋均週日對統一獅先發6局失2分，以20歲又182天之齡，寫下中職最年輕初登板先發勝投紀錄，洪一中決定繼續讓翁瑋均丟先發。

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今年春訓赴石垣島葉家淇對羅德先發5局失2分，天母對樂天先發5局無失分，表現不俗，無奈赴日本千葉再戰羅德先發，1個人次都沒解決就狂失4分。上週五對統一獅二軍賽，葉家淇先發6局僅被敲1安，飆12K，另有4次四壞保送，失2分都是責失，無關勝敗。

葉家淇優勢是速球，最快可以飆破150公里，個人生涯一軍首勝還未出爐，洪一中強調，葉家淇球速快，但變化球準度還要再加強，目前還是未完成品。

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