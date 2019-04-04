網球》去年三太子挑戰賽打出驚奇 駱建勛找外籍教練特訓

20歲新生代好手駱建勛。（駱建勛提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕20歲小將駱建勛去年在華國三太子國際男子網球挑戰賽上演大驚奇，從會外賽一路殺進8強，今年再度參賽，他特別找了義大利籍教練特訓，針對弱點再加強，並以大衛體育盃全國網球排名精英賽作為暖身站，調整手感。

駱建勛在上屆三太子挑戰賽扮演大黑馬，令人印象深刻，今年表現備受期待；他透露，年初透過曾俊欣的父親曾育德介紹，接受義大利籍教練一個月的密集訓練，他說：「真的有差，教練秉持著不管再累都要繼續的訓練模式，現在我的擊球確實變得更紮實，在場上也更有想法了。」他笑說：「以往不清楚自己在幹麻，但現在在場上懂得思考，不會腦袋空空了！」

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駱建勛在全國排名精英賽以分組第一晉4強，他說：「很少在台灣比賽了，也希望透過這次的機會慢慢調整狀態。」他坦言，近期征戰國際賽並不理想，對於下週的三太子挑戰賽，他希望能在場上把訓練的成果拿出來，將缺失改到完美。

結束在台灣的比賽，駱建勛將繼續飛往各地征戰，目前他的世界排名411，但由於賽制變動，今年他將以參加未來賽提升ITF名次為目標，作為卡位更高層級的ATP挑戰賽及巡迴賽的本錢。

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