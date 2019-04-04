仙台直擊》王柏融中止連4場安打 盼下個3連戰重新開始

北海道日本火腿鬥士王柏融中斷連續四場比賽有安打。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕王柏融今天4打數0安打，連續安打場次在4場打住，賽後隨隊趕往東京，他表示，球隊的氣氛還算不錯，希望下個3連戰重新開始。

王柏融棒次仍是第5棒，第2次擔任指定打擊，4次打擊分別打成三壘界外飛球、左外野飛球、投手上空飛球、一壘滾地球，中止連續4場有安打，打擊降至2成。

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北海道日本火腿鬥士王柏融最後一打席敲出滾地球出局。（特派記者陳志曲攝）

火腿打完6局上追成2：3，樂天卻於6局下狂攻12人次，單局鯨吞8分為勝負定調，火腿以2：11苦吞客場3連敗，樂天笑納5連勝。

王柏融指出，這次對樂天3連戰，自己與球隊似乎都打得很悶，可能因為沒能贏球，球隊最近士氣不太好，但整體氣氛還不錯，「教練也說沒關係，比賽還很多，才剛開始而已。」

火腿結束在仙台3連戰，還要去東京、長崎與福岡，王柏融表示，就像之前所說，來到新的環境，一切都要適應，包括客場比賽長途移動，第1次都要去面對。

北海道日本火腿鬥士王柏融（右）上場打擊前，教練叫住他提醒他注意事項。（特派記者陳志曲攝）

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