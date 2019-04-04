仙台直擊》宋家豪連續2天登板 又錯過王柏融

2019/04/04 17:28

東北樂天金鷲宋家豪三上三下解決打者。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本仙台報導〕宋家豪連續2天對火腿登板，今天不但沒有中繼成功可拿，還只差2個人就能對局王柏融，但他認為，球隊贏球才是最重要的，期待下次對決王柏融的機會。

宋家豪於7局上登板，從火腿第4輪第1棒投起，若讓2名打者上壘，就能首次對決王柏融，但他用20球演出3上3下，連飆2Ｋ還小拉弓，「只差2個人，就對到他了，等下次吧！」

樂天6局下狂攻12人次鯨吞8分，宋家豪本季出賽4場，就今天沒有中繼成功條件，他表示，在場邊確實等了很久，不在意是否有中繼成功可拿，只要上場就全力做好份內工作，球隊贏球最重要。

東北樂天金鷲宋家豪（右）賽後與隊友擊掌致意。（特派記者陳志曲攝）

東北樂天金鷲宋家豪三上三下解決打者，靦腆小握拳慶祝。（特派記者陳志曲攝）

東北樂天金鷲宋家豪三上三下解決打者。（特派記者陳志曲攝）

東北樂天金鷲宋家豪三上三下解決打者。（特派記者陳志曲攝）

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