中職》黃恩賜週日再先發 投球數不設限

中信兄弟黃恩賜。（記者黃志源攝

〔記者吳清正／高雄報導〕中信兄弟黃恩賜上週一軍初登板後，包括今天牛棚練投30球，手臂沒有任何不舒服，將在週日再度先發，投球數也不再設限。

黃恩賜在2017年季中選秀獲得中信第2指名，簽約後隨即進行手肘韌帶置換手術，經過1年的復健今年重返球場，從春訓開始教練團就特別注意黃恩賜的投球量。

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上週黃恩賜先發出戰富邦悍將，教練團設定75球的上限，黃恩賜在限制內投完5局，被擊出2支安打失2分，投出5次三振、1次四壞球。而對於黃恩賜的第2場先發，投手教練佛斯特表示，不會設定投球數，將視黃恩賜的身體狀況和比賽的進行機動調度。

黃恩賜表示，當時投到第5局2出局後，佛斯特叫暫停提醒他不論什麼狀況，投到75球就要退場，其實佛斯特不在意他投得好不好，只在乎他的手臂健不健康，根本像個老爸。

黃恩賜業餘時代最快球速153公里，上週則是146公里，黃恩賜表示，因為不想投得太用力讓動作跑掉，大約只用8分力去投，感覺球速還可以更快，不過，現在已經不會去在意球速，只希望可以保持健康，投得長長久久。

黃恩賜表示，自己和教練團都很關切投球後手臂的狀況，還好沒有任何不舒服，今天牛棚原本想投更多，也是佛斯特叫停。

中信兄弟黃恩賜。（記者黃志源攝

中信兄弟黃恩賜。（記者黃志源攝

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