NBA》比賽才63秒就被趕出場 帕波維奇成史上最快

馬刺今天客場對上金塊，比賽才進行63秒，馬刺總教練帕波維奇不滿判決，當下抗議，就被裁判趕出場。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在客場對上金塊，才開賽63秒，馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）因不滿判決，連吞2次技術犯規，遭驅逐出場，帕波維奇成為史上最快被趕出場的總教練。

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開賽才1分鐘，馬刺艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）轉身拋投時沒進，但疑似被防守的金塊P.米爾塞普（Paul Millsap）的手打到臉，帕波維奇當下就在板凳席抱怨，金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）灌籃得分後，帕波維奇在首節剩下10分57秒時喊暫停，並和裁判Mark Ayotte爭論，未料連被賞2次技術犯規，直接被驅逐出場。

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馬刺最後以85：113慘敗，帕波維奇並未針對此事回應，還要媒體們問裁判。之後，帕波維奇還「亂入」金塊總教練馬龍（Michael Malone）的採訪。

馬龍就說，「我們在談論今晚NBA有新紀錄出現。」帕波維奇則回應，「什麼紀錄？發生什麼事了？」馬龍則回，「有人63秒就被趕出場了。」

不過，帕波維奇仍展現他的獨特幽默，「你認真的嗎？那一定是有人打人，今晚有人被打嗎？還是有人被詛咒、或是其他事情？」

根據ESPN指出，先前總教練最快被趕出場的紀錄人是前巫師總教練桑德斯（Flip Saunders），他在2012年對塞爾提克之戰，比賽進行106秒就被驅逐出場；而如今帕波維奇只花63秒就被罰出場，成為史上最快被趕出場的總教練。

馬刺總教練帕波維奇。（美聯社）

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