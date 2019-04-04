MLB》勵志！第18輪才入選 柏特獲小熊5年4.6億延長合約

柏特獲小熊隊4.6億延長合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕延長合約簽不停！小熊隊宣佈與陣中25歲的內野工具人柏特（David Bote）簽下5年1500萬美元（約新台幣4.6億）的延長合約，並有兩個選擇權，最多可以綁住他到2026年。

小熊隊先前與韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）簽下4年5500萬美元的延長合約，隨後再與柏特簽下這張延長合約，柏特這張合約帶有兩年的球隊選擇權，執行後2025年的年薪為700萬美元，2026年的年薪是760萬美元。

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柏特從來都不是小熊隊農場的頭號新秀，他在2012年第18輪才被小熊隊選中，但他在去年初登大聯盟後，就展現出他能待在大聯盟的實力。柏特能夠守二、三壘，同時也可以鎮守角落外野，去年他還守過10局的游擊，他在三壘的防守晉階數據UZR達到4.4，DRS也有5的好成績，雖然這只是小樣本的數據，但依然值得期待。

柏特能夠守二、三壘並客串過游擊以及外也。（資料照，法新社）

目前柏特並沒有固定的守備位置，但數據專欄作家Eric Longenhagen認為柏特的擊球初速相當優異，這讓他的打擊相當令人期待，柏特在小聯盟3A的299個打席當中，打出.281/.355/.502的成績。

《MLBTR》認為，續約柏特是一件令人意外的舉動，因為他並沒有被視為小熊隊陣中的關鍵球員之一，只不過這筆合約所支付的價錢相當適中，因此小熊隊的風險並不高，合約當中1500萬美元的保障薪資，也證明小熊隊認為他未來能夠扮演更重要的角色。

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