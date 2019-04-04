中職》蔣智賢傷癒歸隊 王牌羅力一週後可望重返一軍

富邦悍將蔣智賢。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將蔣智賢日前挨觸身球導致右肩不適，經過休養後，今天對桃猿之戰重返一軍，不過並未先發上陣，有機會在比賽後半段上場代打。

另外，悍將王牌投手羅力因腹部緊繃，開季在二軍調整，今天羅力在二軍賽對桃猿先發5局失1分拿下勝投，僅被敲3安，目前他已在二軍投兩場，悍將教練團預計下週四讓羅力重返一軍。

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悍將先發投手群投6場戰績2勝3敗，防禦率5.01為全聯盟最差，其中陳仕朋和吳世豪先發各投1場都被打爆，先發本土投手當自強。

事實上，富邦自2017年進軍職棒至今，先發本土投手一直是軟肋，這段期間土投先發89場，竟然只拿到14勝，另有37敗，防禦率是暴高的5.81，表現相當不理想；今天悍將推出陳仕朋先發全力搶勝，陳仕朋生涯先發8場1勝難求，苦吞4敗，防禦率8.07。

富邦先發投手羅力。（資料照，記者黃志源攝）

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