大馬公開賽》連兩站「無教練」？ 周天成回應說分明

周天成。（圖片取自BWF官網）

〔記者卓佳萍／越洋電話採訪報導〕世界排名第3的台灣一哥周天成列在國訓中心「東京奧運黃金計畫」重點一級球員，但今年初公布國家隊教練團名單後，眼尖球迷發現，周天成身後指導席並沒有教練，包含全英公開賽以及本週馬來西亞公開賽，兩站比賽都在首輪止步，周天成也對此作出說明，他會尋找適合的教練以及陪練員人選。

過去周天成團隊教練為馮勝杰，兩人今年初過後並無合作，周天成表示，這一步是經過深思熟慮的，他跟教練團討論過後，希望走「獨立思考」道路，透過這段日子他也發現問題，學著去調整，加強自己；意思是他選擇在場上獨立思考戰術。

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周天成表示，接下來5月蘇迪曼盃，馮勝杰教練會回來支援，天哥也勇於承擔這兩站落敗的結果，「移除教練的協助，暴露了我隱藏的缺點，我也找到自己的核心問題。」

周天成物理治療師坐在教練席，也引來外界質疑，天哥表示，「我的物理治療師不是球員，就不會提供戰術意見，能避免干擾獨立思想上的判斷，她不是取代教練，她背負外界質疑，情義相挺，我非常感謝她。」

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

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